Garbagnate funerale Emanuele Accomando rombi di moto per salutare uno dei 2 giovani morti nell’incidente a Saronno – VIDEO

Davanti alla chiesa del Beato Schuster di Garbagnate Milanese, si è tenuto il funerale di Emanuele Accomando, il 24enne morto nell’incidente di Saronno. Mentre il silenzio del rito funebre regnava, i rombi delle moto, la passione di Emanuele, hanno rotto il silenzio, salutando il giovane con una sfilata di motori che ha coinvolto amici e familiari.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, funerale Emanuele Accomando, rombi di moto per salutare uno dei 2 giovani morti nell'incidente a Saronno – VIDEO Approfondimenti su Garbagnate Milanese Saronno, i giovani Emanuele Accomando e Michele Forastieri morti nello schianto in viale Europa Questa notte a Saronno, in viale Europa, due giovani, Emanuele Accomando e Michele Forastieri, hanno perso la vita in un incidente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Garbagnate Milanese Argomenti discussi: Gli amici, i palloncini bianchi, i motori: a Garbagnate l'ultimo saluto a Emanuele Accomando; Garbagnate, funerale Emanuele Accomando, rombi di moto per salutare uno dei 2 giovani morti nell'incidente a Saronno - VIDEO; L'addio a Emanuele Accomando, morto con Michele nel tragico schianto di Saronno: l'abbraccio degli amici e il corteo di Vespe; Quasi quattrocento persone all'ultimo saluto del 24enne Emanuele Accomando. Garbagnate, funerale Emanuele Accomando, rombi di moto per salutare uno dei 2 giovani morti nell'incidente a Saronno – VIDEODavanti alla chiesa del Beato Schuster, a Garbagnate Milanese, il silenzio del funerale di Emanuele Accomando, 24 anni, è stato rotto dal rombo dei motori ... ilnotiziario.net Scontro mortale, martedì a Garbagnate il funerale di Emanuele AccomandoSARONNO – CARONNO – GARBAGNATE - Sarà celebrato domani, martedì 10 febbraio, il primo funerale di uno dei due giovani morti nel tragico incidente avvenuto ... ilsaronno.it Dopo l'ultimo saluto ad Emanuele Accomando, mercoledì si terranno i funerali dell'amico Michele Emanuele Cosenza, morto con lui nel tragico incidente di Saronno #saronno #funerali - facebook.com facebook

