Furgone dei carabinieri impatta con un'auto in A4 e si ribalta | feriti 10 militari diretti a Milano per le Olimpiadi

Un furgone dei carabinieri si è ribaltato questa mattina sull'A4 a Caponago, in provincia di Monza. Il veicolo, in viaggio verso Milano per le Olimpiadi, si è scontrato con un’auto e poi è finito fuori strada. Dieci militari sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Un furgone dei carabinieri diretto a Milano si è ribaltato lungo l'A4 a Caponago (Monza) dopo l'impatto con un'auto. A bordo c'erano 10 militari, rimasti feriti.

