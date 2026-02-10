Fuoco alle Olimpiadi | il messaggio degli anarchici dopo l' attentato alle ferrovie e le indagini sull' ordigno inesploso

Dopo i sabotaggi ai binari nel Bolognese e a Pesaro, gli anarchici hanno pubblicato un messaggio online. La polizia sta indagando sull'ordigno inesploso trovato sui binari. Le autorità temono che possano esserci altri attacchi in vista delle Olimpiadi. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine sono in allerta.

A due giorni dai sabotaggi ai binari ferroviari nel Bolognese e a Pesaro, lunedì sul sito internet d'area anarchica sottobosko.noblogs è spuntato un post: "Chi sabota è nemico dell'Italia" recita il titolo, che introduce una presa di posizione a favore degli attentati alle ferrovie.

