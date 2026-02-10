Fritole Galani e Castagnole le ricette veronesi dei dolci di Carnevale

A Verona, la tradizione delle fritole, galani e castagnole riempie le vetrine e le cucine di famiglia. Le ricette sono semplici, ma ogni famiglia ha il suo modo di farle. Durante il Carnevale, i dolci fritti sono un appuntamento fisso, un modo per stare insieme e festeggiare. In tutta Italia, questi dolci cambiano nome e forma: galani a Venezia, frappe a Roma, bugie in Piemonte. Ma il gusto resta quello di sempre, fatto di pasta sottile, zucchero e tanta passione.

I Crostoli sono immancabili a Carnevale, le golose sfoglie fritte variano in nome e forma: galani a Venezia, frappe a Roma, bugie in Piemonte. Non meno amate sono le castagnole, piccoli bocconcini dorati e croccanti, senza ripieno nella versione veneta, che conquistano ogni palato con la loro.

