francesco gabbani annuncia nuove date del tour estivo

Francesco Gabbani svela le nuove date del suo tour estivo. L’artista ha annunciato ufficialmente che il viaggio musicale continuerà con spettacoli in diverse città italiane a partire da giugno. Le date si aggiungono alle tappe già previste nei palazzetti di marzo e aprile, e confermano il suo rinnovato impegno sul palco durante la stagione calda.

Francesco Gabbani annuncia oggi nuove date del suo tour estivo, che prenderà il via a giugno e arriverà dopo il tour nei palazzetti di marzo e aprile. Un tour speciale, carico di significato. Il 2026 segna infatti dieci anni dalla pubblicazione di Eternamente ora, l'album che conteneva Amen, il brano con cui Gabbani vinse Sanremo Giovani e che ha rappresentato l'inizio di un percorso artistico straordinario, fatto di canzoni diventate parte della colonna sonora di un'intera generazione. Il nuovo tour sarà un vero e proprio viaggio musicale: un racconto che intreccia i brani dell'ultimo disco ai grandi successi che hanno segnato la carriera dell'artista, in un alternarsi di sonorità rinnovate e arrangiamenti inediti, pensati per offrire al pubblico un'esperienza intensa, autentica e coinvolgente.

