France’s Macron to visit India February 17 to 19

Il presidente francese Emmanuel Macron arriverà in India il 17 febbraio e resterà fino al 19. La visita ufficiale è stata annunciata dal ministero degli Esteri indiano, che ha confermato le date. Macron incontrerà i leader locali e discuterà di collaborazioni tra i due paesi. La visita segna un momento importante nelle relazioni tra Parigi e Nuova Delhi.

NEW DELHI, Feb 10 (Reuters) - French President Emmanuel Macron will visit India from February 17 to 19, the Indian foreign ministry said in a statement on Tuesday. NEW DELHI, 10 febbraio (Reuters) - Il presidente francese Emmanuel Macron visiterà l'India dal 17 al 19 febbraio, ha dichiarato martedì il ministero degli Esteri indiano in un comunicato.

