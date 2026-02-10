Foto e commenti sessisti in una chat tra alcuni soci della Canottieri Ticino | a processo tre uomini

Tre uomini, tra cui un socio consigliere e un altro socio della Canottieri Ticino, sono stati rinviati a giudizio per aver inviato foto e commenti sessisti in una chat tra soci. Il processo comincerà il 17 marzo.

I tre imputati che andranno a processo per diffamazione, al via dal 17 marzo, sarebbero il socio consigliere del club Canottieri Ticino, un altro socio e un esterno.🔗 Leggi su Fanpage.it

