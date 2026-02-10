FOTO Da deposito a nuovo parcheggio a servizio dell’Ospedale

I lavori per il nuovo parcheggio davanti all’Ospedale Sant’Ottone Frangipane di Bellizzi sono già partiti. Dopo averlo annunciato, i lavori sono ufficialmente iniziati e stanno trasformando il vecchio deposito in uno spazio di sosta utile per i pazienti e i visitatori. La realizzazione del parcheggio rappresenta un’operazione concreta per migliorare i servizi offerti dall’ospedale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Come vi avevo preannunciato, sono già iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio a servizio del nostro Ospedale Sant'Ottone Frangipane – Bellizzi. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di rispondere concretamente ai disagi che molti utenti hanno affrontato nell'accesso alla struttura". Così il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza che prosegue: N egli anni, quest'area è stata utilizzata come deposito e, più recentemente, come spazio di ritrovo. Grazie a questo progetto, potremo trasformarla in un parcheggio che offrirà 58 posti auto. La rampa di accesso garantirà un collegamento diretto e comodo con l'ospedale, migliorando significativamente l'esperienza di tutti coloro che vi si recano.

