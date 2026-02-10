Forza Horizon 6 | le 10 novità più spettacolari mostrate al Developer Direct

Durante il Developer Direct, Turn 10 Studios e Playground Games hanno svelato le principali novità di Forza Horizon 6. Il gioco uscirà il 19 maggio su Xbox Series X|S e PC. Gli sviluppatori hanno mostrato nuove auto, ambientazioni più dettagliate e modalità di gioco aggiornate, lasciando i fan già in attesa del grande debutto.

Durante il Developer Direct, Turn 10 Studios e Playground Games hanno alzato il sipario su Forza Horizon 6, confermando l’uscita il 19 maggio su Xbox Series XS e PC. Il nuovo capitolo porta l’Horizon Festival in Giappone, introducendo cambiamenti profondi al mondo di gioco, al multiplayer e alla personalizzazione. Ecco le dieci funzionalità che più di tutte definiscono la nuova esperienza. Un Giappone aperto, credibile e ricco di icone reali. La mappa è la più ambiziosa mai realizzata per la serie. Dalla frenesia urbana di Tokyo a strade di montagna leggendarie, il mondo di gioco combina grandi metropoli, campagne, foreste e passi alpini. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Forza Horizon 6, sviluppato da Xbox Game Studios e Playground Games, è stato annunciato ufficialmente e sarà disponibile dal 19 maggio su Xbox Series X|S e PC, tramite Steam e Microsoft Store.

Microsoft ha annunciato il ritorno dell’Xbox Developer Direct a gennaio 2026, un evento dedicato a svelare le novità e i titoli in arrivo nel corso dell’anno.

