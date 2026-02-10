Fortaleza 20 anni dopo la rapina | Padova ricorda Andrea Pescia e la sua scuola per i bambini brasiliani

Oggi si torna a parlare di Andrea Pescia, a vent’anni dalla sua morte. La città di Padova ricorda ancora la sua presenza, soprattutto attraverso la scuola che aveva fondato per i bambini brasiliani a Fortaleza. La comunità si riunisce per ricordare il giovane che ha dedicato la vita agli altri, nonostante le difficoltà e la tragica fine.

Vent’anni dopo la sua tragica morte in Brasile, il ricordo di Andrea Pescia rimane vivo nella famiglia e nella comunità di Padova. Il padre, Bruno Pescia, racconta il dolore mai sopito e l’impegno portato avanti attraverso l’associazione e la scuola intitolata al figlio, un’eredità di solidarietà e speranza per i bambini di Fortaleza. L’anniversario di oggi, 10 febbraio 2026, rievoca la rapina che pose fine alla vita del giovane padovano. Padova si ferma a ricordare Andrea Pescia, ucciso durante una rapina a Fortaleza, in Brasile, il 10 febbraio 2006. Una telefonata a mezzanotte, un annuncio straziante, un dolore che non si placa con il passare degli anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fortaleza Padova

A Ginostra, dopo più di vent'anni, potrebbe riaprire la scuola per accogliere i bambini del luogo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fortaleza Padova

Argomenti discussi: Andrea Pescia, ucciso in Brasile durante una rapina. Papà Bruno: Dopo 20 anni è sempre con noi, la scuola è la sua eredità; Il lussuoso volo VIP intorno al mondo a bordo del Boeing 767 farà scalo a Fortaleza.

Andrea Pescia, ucciso in Brasile durante una rapina. Papà Bruno: «Dopo 20 anni è sempre con noi, la scuola è la sua eredità»PADOVA - «Vent’anni è un periodo lunghissimo ma ieri come oggi Andrea ci manca tantissimo. Il suo ricordo è sempre vivo anche perché non si cancella la morte di ... ilgazzettino.it

L'Ortica Social. . Il presidente Andrea Lupi commenta l'ingaggio del bomber Matteo Pelizzi al Citta' di Cerveteri ed invita i tifosi a gremire lo stadio Galli per la sfida con il Pescia Romana facebook