Forbidden Fruit puntate cruciali | Sahika compie finalmente la sua vendetta

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Sahika mette in atto la sua vendetta. La trama si fa più intensa, tra intrighi di potere, passioni e rivincite. Sahika sceglie la strada dura e non si ferma davanti a niente per ottenere quello che vuole. La serie si avvicina a un punto di svolta, con colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit ci sarà la vendetta di Sahika. Ecco in che direzione si muoverà la donna Forbidden Fruit entra sempre più nel vivo delle lotte di potere, intrighi, amori e passioni. Negli scorsi episodi, Ender è scomparsa misteriosamente nelle acque del Bosforo, dopo che qualcuno, col volto coperto, l’ha spinta. Forbidden Fruit spoiler ([email protected] video)-lopinionista.it Chi sarà stato? Proprio mentre Ender spariva senza lasciare tracce, Yildiz scopriva di essere incinta di Halit. L’uomo, tuttavia, ha chiesto il divorzio dalla sorella di Zeynep dopo che suo padre, Mustafa, ha quasi ucciso suo figlio con un colpo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Domani alle 14, su Canale 5, torna Forbidden Fruit con un nuovo episodio.

«Non posso credere che mi abbiano mandata a vivere nelle stanze della servitù», è questo il pensiero che tormenta Yildiz nella nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda domani alle 14. 10 su Canale 5. Dopo essere stata esclusa da Halit e Sahika, Yildiz com - facebook.com facebook