Forbidden fruit 3 replica puntata del 10 febbraio in streaming | Video Mediaset

Questa sera, i fan di Forbidden fruit 3 hanno potuto seguire in streaming la replica della puntata del 10 febbraio. Nella scena, Yigit entra in azione per recuperare il computer di Zehra, che era stato violato e da cui era stato cancellato il suo libro. La vicenda si fa sempre più tesa, con i personaggi che cercano di scoprire chi si nasconde dietro l’attacco digitale.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 10 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yigit interviene per recuperare il computer di Zehra che è stato violato, e da cui è stato cancellato il suo libro. Così facendo, si guadagna la stima di tutti. Infine, Yildiz ricorda che è stata Ender, che sorprendentemente è ancora viva, a spingerla a tornare, pronta a riconquistare il suo posto in famiglia.

