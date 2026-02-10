Fontanella senza farfallina

Una fontanella di Piazza Cavallotti è stata danneggiata: qualcuno ha portato via la farfallina, lasciando l’accesso all’acqua inutilizzabile. La situazione è stata segnalata, ma al momento non ci sono ancora interventi. La fontanella resta fuori uso e i cittadini si chiedono quanto tempo passerà prima che venga sistemata.

Vorrei segnalare che è stata portata via la farfallina della fontanella di Piazza Cavallotti rendendola quindi inutilizzabile.

