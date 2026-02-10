Fontana l’ultimo rientro in Duomo Addio al vescovo che amava la città L’impeto i doni e l’impegno sociale

Riccardo Fontana torna in Duomo per il suo ultimo rientro. Il vescovo che ha dedicato gran parte della vita alla città si congeda, lasciando un segno forte. Lunedì mattina, tra i fedeli e i collaboratori, ha fatto il suo ingresso solenne nel cuore di Arezzo, chiudendo un capitolo importante. Fontana, che ha sempre mostrato passione, impegno sociale e una forte presenza nel territorio, si prepara a lasciare il suo incarico, lasciando dietro di sé un’eredità fatta di dedizione e azioni concrete.

"Oh, bravi: così imparo qualcosa". È il 13 settembre 2009, Riccardo Fontana, bruciando tutte le tappe possibili e immaginabili, inizia il suo percorso aretino. Un percorso interrotto solo ieri, quando il suo fisico, già debilitato da mesi dalla malattia, lo ha mollato, pochi giorni dopo aver compiuto 79 anni. È morto all'alba di una giornata grigia ma è difficile non tornare al sole di quella mattina, a Serravalle: lui arriva da Camaldoli, un gruppo di bambini lo aspetta tra le note della banda con un poster sul mestiere di vescovo. "Oh, bravi: così imparo qualcosa". E da lì inizia il suo curiosissimo rapporto con i bambini.

