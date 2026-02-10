Fontana e Sighel d' oro | fantastica staffetta mista dello short track Paura Goggia cade in combinata|Volo in curva | cosa è successo

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, la staffetta mista dello short track ha regalato emozioni forti. Fontana e Sighel hanno conquistato l’oro, portando a casa una vittoria che ha sorpreso molti. Nel frattempo, c’era apprensione per Goggia, caduta in combinata, e un volo in curva che ha fatto temere il peggio. In altre discipline, Johnson ha dominato la combinata, mentre Pirovano si è piazzata terza. Nel biathlon, Ganz e Cassol sono passate in semifinale tra le donne, e Pelle

Per l'Italia in gara Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni (Gaia Piccardi) Due donne, due uomini, due giri e mezzo a testa, per due volte. Una scarica di adrenalina chiamata staffetta mista consegna all'Italia il secondo oro dell'Olimpiade casalinga dopo quello di Francesca Lollobrigida nella disciplina cugina. Leggi l'articolo della nostra inviata. Jiri Tuz (Rep. Ceca) 3'41.00"Oskar Opstad Vike (Norvegia) 3'41.00"Federico Pellegrino (Italia) 3'42.42"Jc Schoonmaker (Stati Uniti) 3'43.16"Anton Grahn (Svezia) 3'44.53"Simone Dapra (Italia) 3'45.

