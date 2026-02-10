Fontana di Trevi a pagamento tre italiani su quattro sono d' accordo col biglietto a due euro

Tre italiani su quattro sono favorevoli all’introduzione di un biglietto da due euro per visitare la Fontana di Trevi. La novità divide meno di quanto si pensi: secondo una ricerca di BIG (Business Intelligence Group), la maggioranza degli italiani approva la misura. La proposta del biglietto, che mira a regolare l’afflusso e a raccogliere fondi per la manutenzione, piace a molti e trova consensi anche tra coloro che fino a qualche tempo fa erano scettici.

Agli italiani piace la novità del ticket di due euro per ammirare, da vicino, la Fontana di Trevi. Lo dice la ricerca di BIG (Business Intelligence Group), che ha intervistato 3.600 cittadini per capire se fossero disposti o meno a pagare per accedere al "catino" della storica fontana.

