Fontana di Trevi a pagamento 85mila euro in una settimana | ecco dove finiranno i soldi

La prima settimana dell’esperimento di mettere a pagamento l’ingresso alla Fontana di Trevi ha portato oltre 85 mila euro. Nonostante il maltempo abbia ridotto il flusso di visitatori, i numeri sono superiori alle previsioni. Ora si attende di capire come verranno utilizzati quei soldi e se questa soluzione potrà continuare.

La prima settimana dell’esperimento Fontana di Trevi a pagamento si è conclusa con numeri che superano le aspettative, nonostante un fattore imprevisto abbia messo alla prova il nuovo sistema: il maltempo. Dal 2 all’8 febbraio 2026, mentre Roma veniva flagellata da piogge quotidiane e temporali, circa 50mila persone hanno varcato le barriere di accesso al monumento più iconico della Capitale, generando un incasso di circa 85mila euro nelle casse comunali. Il ticket da 2 euro per i turisti non residenti è entrato in vigore in piena bassa stagione, con il cielo romano che ha concesso ben pochi momenti di tregua. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Fontana di Trevi a pagamento, 85mila euro in una settimana: ecco dove finiranno i soldi Approfondimenti su Fontana di Trevi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, il ticket costa due euro: tutti gli orari. Ecco come acquistare i biglietti Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro. Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro Da oggi, chi vuole visitare la Fontana di Trevi a Roma deve mettere mano al portafoglio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fontana di Trevi Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Fontana di Trevi: oltre 5000 i visitatori nel primo giorno con nuove modalità di fruizione; Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: biglietti a 2 euro; Da oggi la Fontana di Trevi è a pagamento. Entrato in vigore anche nuovo sistema tariffario dei Musei Civici di Roma; Fontana di Trevi, da oggi arriva il biglietto a pagamento: ecco le fasce orarie, il prezzo e chi non dovrà pagare. Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, l’ironia del Financial Times: Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euroIl quotidiano britannico contesta la decisione dell'amministrazione capitolina di introdurre un ticket per il monumento simbolo della Dolce Vita Il Financial Times critica la decisione del comune di ... tpi.it Oggi Anita Ekberg dovrebbe fare la fila per 2 euro: la Fontana di Trevi è a pagamento, l’ironia del Financial TimesIl Financial Times ironizza: Anita Ekberg oggi dovrebbe fare la fila e pagare. Incassi previsti: 6-7 milioni l'anno ... ilfattoquotidiano.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/fontana-trevi-prima-settimana-pagamento-50mila-ingressi-e-85mila-euro-raccolti-AIA5ZLKB - facebook.com facebook Caro @gualtierieurope una proposta per la Fontana di Trevi, se non è già realtà: i 2 euro vengono raccolti e dati in beneficenza come quelli raccolti dalla fontana Perché, non me ne voglia, ma se non fosse così preferirei tirare i due euro in fontana come opzi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.