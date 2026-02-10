Questa sera il consiglio comunale ha esaminato la relazione finale della commissione d’indagine sulla gestione della Fondazione Teatro della Fortuna durante la passata legislatura. La discussione si è concentrata sui problemi emersi e sulle responsabilità, mentre il consigliere grillino Panaroni ha scelto di allontanarsi dalla discussione senza commenti.

di Anna Marchetti E’ approdata nel consiglio comunale di ieri sera la relazione conclusiva della commissione d’indagine sulla gestione della Fondazione Teatro della Fortuna riferita alla precedente legislatura. Commissione che si è svolta sempre a porte chiuse per stampa e cittadini. La partecipazione è stata consentita solo ai consiglieri comunali, chiamati alla massima riservatezza: insomma, per un organismo che doveva fare piena luce, si era partiti già con i chiari di luna. Ma non solo. Dopo mesi di incontri e audizioni, la relazione finale non è stata neppure sottoscritta all’unanimità: manca la firma del consigliere M5S, Francesco Panaroni, che contesta il fatto che i verbali delle singole audizioni non siano stati allegati alla relazione finale e di non aver condiviso il metodo di lavoro adottato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione teatro, inchiesta flop. E il grillino Panaroni si smarca

