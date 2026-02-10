Foibe trecentomila italiani in fuga Gasparri | Un esodo che non va dimenticato

Trecentomila italiani sono scappati dalle zone di confine dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La fuga, legata alle violenze e alle persecuzioni, ha lasciato un segno profondo nella memoria del paese. Oggi, in un giorno dedicato a ricordare, politici e familiari si sono riuniti per onorare le vittime e chiedere scusa per il silenzio che ha coperto questa tragedia per decenni. Gasparri ha ribadito l’importanza di non dimenticare e di riconoscere le responsabilità passate.

"Oggi siamo qui non solo per ricordare e per tramandare ma anche per rinnovare la nostra richiesta di perdono per il colpevole silenzio che ha avvolto e coperto queste voci per troppi anni. Oggi, ricordiamo le vittime, ricordiamo il loro dolore, ricordiamo la vergogna perpetrata ai loro danni". È diretto il presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione della cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo. "Ricordare e tramandare è un atto di verità, di amore e di giustizia non più procrastinabile. Un atto che dobbiamo compiere tutti i giorni non solo per onorare la memoria ma anche affinché tali tragedie non si ripetano più", aggiunge.

