Ogni 10 febbraio si riaccende il dibattito sulla memoria delle foibe, ma questa volta si trasforma in uno spettacolo politico. La destra sfrutta la ricorrenza per lanciare messaggi nazionalisti e rievocare simboli del passato, come i saluti romani, in modo più o meno nascosto. La commemorazione diventa un’occasione per riaccendere le polemiche e alimentare divisioni, mentre il ricordo di quelle tragedie si perde tra propaganda e strumentalizzazioni. La verità storica rischia di finire sotto la polvere,

Le Foibe sono una tragedia vera, sporca, complessa. Morti veri, dolore vero, famiglie spezzate. E proprio per questo fanno gola ai professionisti della memoria a targhe alterne, quelli che tirano fuori i morti dal magazzino una volta l’anno, gli danno una spolverata e li portano in piazza come santini elettorali. Il copione è sempre lo stesso: voce grave, bandiera stirata, lacrima telecomandata. Poi, finito il minuto di silenzio, via a riabilitare il Ventennio “che però ha fatto anche cose buone”, come se il fascismo fosse stato un agriturismo con qualche problema di gestione del personale. Le Foibe diventano così il lasciapassare morale per non parlare mai di colonialismo, leggi razziali, aggressioni, campi di concentramento italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Foibe, memoria selettiva e propaganda: come la destra trasforma una tragedia storica in un luna park identitario a uso elettorale

Approfondimenti su Foibe Tragedia

Ultime notizie su Foibe Tragedia

