Foibe Meloni | L' Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia non permetterà mai più che si neghi la verità sulle foibe. Lo ha detto durante la cerimonia della Giornata del Ricordo, sottolineando l’impegno del governo a difendere la memoria storica di quegli eventi. Meloni ha aggiunto che è fondamentale mantenere vivo il ricordo, per evitare che si ripetano simili tragedie.

"L'Italia non permetterà mai più che la storia delle foibe sia negata". È il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella Giornata del ricordo delle Foibe. "Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un'imperdonabile congiura del silenzio, dell'oblio e dell'indifferenza. Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità". Nell'Aula di Montecitorio la cerimonia celebrativa di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale alla presenza del presidentedella Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

