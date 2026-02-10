Oggi l’Italia si ferma un attimo per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Piantedosi e Valditara sottolineano l’importanza di non dimenticare, invitando tutti a riflettere su quei momenti di violenza e sofferenza. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo e a evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.

"Oggi l'Italia rinnova il dovere della memoria per onorare tutti coloro che persero la vita nei massacri delle foibe e per ricordare il grande dolore dell'esodo giuliano-dalmata. Celebrare il Giorno del Ricordo significa spazzare via un lungo silenzio, restituendo verità e dignità a migliaia di nostri connazionali che furono vittime di una cieca violenza e di una persecuzione sistematica. Ricordare il loro destino, la lunga scia di uccisioni, torture e saccheggi subìta lungo il confine orientale, è prima di tutto un atto di giustizia. È questo l'impegno che assumiamo, in particolare verso le giovani generazioni, perché la consapevolezza delle tragedie del passato diventi fondamento di verità e di un'autentica cultura della pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Foibe, l'orrore comunista che la sinistra non vuol vedere. Piantedosi e Valditara: "Ricordare è un dovere"

Approfondimenti su Foibe Orrore

Domani, in tutta Italia, si ricorderanno le vittime delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata.

Oggi a Roma si sono ricordati i martiri delle foibe e le vittime dell’esodo giuliano-dalmata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Foibe Orrore

Argomenti discussi: Dalle foibe all'esilio: il dovere della memoria per non dimenticare chi eravamo; 10 febbraio Giorno del Ricordo, nelle foibe circa 6mila morti, tra il '43 e il '47 oltre 20mila vittime e 250mila esodati da Istria, Fiume e Dalmazia.

Foibe, l'orrore comunista che la sinistra non vuol vedere. Piantedosi e Valditara: Ricordare è un dovereOggi l'Italia rinnova il dovere della memoria per onorare tutti coloro che persero la vita nei massacri delle foibe e per ricordare il grande dolore dell'esodo giuliano-dalmata. Celebrare il Giorno ... iltempo.it

Foibe: Biancofiore, 'raccontare vittime odio comunista'Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Il silenzio degli avvelenatori di pozzi per decenni ha relegato la tragedia delle foibe all'oblio. Dopo più di ottant'anni da quella immane repressione, a ventidue dall'is ... iltempo.it

Il ricordo di una flotilla minore Molti, tra le centinaia di migliaia che abbandonarono l’Istria per scelta forzata dall’orrore delle foibe, dalla discriminazione che si annunciava nel nuovo regime titino per commercianti o maestri, avvocati o pescatori, operai o conta - facebook.com facebook

L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze #10febbraio #giornatadelricordo x.com