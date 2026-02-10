Foibe la luce s’è accesa per sempre nonostante la sinistra Meloni | Pagina dolorosa per tutti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto una visita a sorpresa al Complesso del Vittoriano, dove si trova la mostra sugli esuli fiumani, dalmati e istriani. È stato un momento inaspettato e toccante in una giornata già segnata da tensioni e polemiche. La visita ha portato un po’ di sollievo tra le parole dure di Meloni, che ha definito quella pagina “dolorosa per tutti”.

Il momento più bello, perché inatteso, nel giorno più doloroso, è arrivato quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato a sorpresa, nel Complesso del Vittoriano, la "Mostra degli Esuli fiumani, dalmati e istriani". Un gesto non dovuto, quasi irrituale, che ha confermato come orma i il Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe, epurazione etnica e politica compiuta dalle milizie comuniste delle forze di Tito, sia entrato nella coscienza collettiva, a prescindere dallo "snobismo" politico e intellettuale, per non parlare di censura vera e propria su una tragedia sgradita, per anni.

