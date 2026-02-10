Foibe Frassinetti | Troppi professori non ne parlano proprio C’è un filone di negazionismo e giustificazionismo intollerabile che va combattuto sul nascere

La sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti, denuncia che molti insegnanti evitano di parlare delle foibe. Secondo lei, c’è un diffuso negazionismo e giustificazionismo che bisogna affrontare subito, prima che diventi un problema più grande. Frassinetti punta il dito contro quei professori che preferiscono non affrontare questa parte della storia, alimentando così il silenzio e le distorsioni.

La sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, in un'intervista a Il Giornale, ha rilevato una criticità nell'insegnamento della storia legata alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. In concomitanza con la Giornata del Ricordo del 10 febbraio, la rappresentante del governo ha osservato che "troppi professori non ne parlano proprio" di questi eventi, nonostante l'obbligo previsto dalla normativa vigente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia torna in giro per l’Italia per contrastare il negazionismo sulle foibe.

In memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo istriano, giuliano-dalmata e fiumano, riflettiamo su uno dei capitoli più dolorosi della nostra storia scritta dalla violenza comunista. Non dimenticare significa onorare la vita dei nostri connazionali. Io ricordo. - facebook.com facebook