Foibe e memoria storica | Nordio denuncia il negazionismo lacune scolastiche e necessità di completezza narrativa

Durante le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, il ministro Nordio ha preso posizione contro il negazionismo sulle foibe. Ha detto che ancora oggi ci sono persone che minimizzano o negano quanto accadde, e questo rende difficile costruire una memoria condivisa. Nordio ha anche criticato le scuole, che spesso non affrontano a sufficienza questo capitolo di storia, lasciando lacune nelle conoscenze dei giovani. Per lui, è fondamentale fornire una narrazione completa e corretta, per evitare che falsità e omissioni continuino a diffondersi.

Roma, 10 febbraio 2026 – Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, ha sottolineato come questa giornata rappresenti un punto di svolta nella consapevolezza della tragedia delle foibe, pur rimanendo attive sacche di negazionismo. La ricorrenza, dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano-dalmata, continua a sollevare dibattiti e a confrontarsi con la necessità di una narrazione storica completa e accurata. Il Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, commemora le migliaia di italiani che persero la vita o furono costretti all'esilio a seguito della fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1945 e il 1956.

