Foggia campo largo a rischio | il 18 febbraio tavolo per scongiurare la crisi di Giunta e Consiglio

A Foggia, la situazione politica si fa sempre più tesa. La sindaca Maria Aida Episcopo e i partiti di maggioranza sono tornati a discutere per cercare di evitare una crisi che potrebbe mettere a rischio la stabilità dell’amministrazione. Il prossimo 18 febbraio si terrà un tavolo di confronto che potrebbe decidere il futuro del governo locale.

Foggia è al centro di una profonda crisi politica. La sindaca Maria Aida Episcopo e i principali partiti della coalizione di campo largo hanno ripreso i contatti per affrontare le tensioni interne che minacciano la stabilità dell’amministrazione comunale. Un tavolo di confronto è stato programmato per il 18 febbraio, con l’obiettivo di fare un bilancio a metà mandato e definire le priorità future. La situazione si era fatta particolarmente critica nelle ultime settimane, culminando in una seduta del Consiglio comunale interrotta a causa delle forti divergenze tra maggioranza e Giunta. Il documento che ha dato il via al riavvicinamento è stato promosso da Pierpaolo d’Arienzo del Partito Democratico, Mario Furore del Movimento 5 Stelle, Michele Santarelli del Partito Socialista, Fedele Cannerozzi di Sinistra Italiana e Innocenza Starace di Europa Verde.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Foggia Crisi

La crisi a Palazzo di Città si fa sentire, con il campo largo che si restringe sempre di più.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Foggia Crisi

Argomenti discussi: Foggia, forfait tra i banchi della maggioranza: Il campo largo è al capolinea, si torni a votare; La crisi è servita a Palazzo di Città, il campo largo si restringe: Amministrazione al capolinea - FoggiaToday; Il Comune di Foggia da campo largo a campo santo politico. L'affondo di Giorgio Lovecchio; Foggia, campo largo in frantumi: l’opposizione chiede di tornare al voto.

Crisi a Palazzo di Città: sindaca e partiti riprendono i contatti, campo largo alla resa dei contiNel pomeriggio, Maria Aida Episcopo e i segretari provinciali delle principali forze politiche hanno definito la data e le modalità del tavolo della coalizione ... foggiatoday.it

Foggia, tensioni nel campo largo: gli alleati chiedono un vertice alla sindaca EpiscopoLa sindaca Maria Aida Episcopo non ha ancora ritenuto di convocare i suoi alleati. È rimasta in una posizione di ... immediato.net

Foggia, l’emozione dei più piccoli nel ricordo di Giovanni Palatucci: l’ex questore salvò migliaia di ebrei ma fu ucciso in un campo di concentramento #puglia #foggia #foibe #palatucci #lager #ebrei #eroe #ricordo #storia #attualità - facebook.com facebook

Il deputato di @forza_italia , @Giorgiolovecc : «A #Foggia dal campo largo al campo santo». x.com