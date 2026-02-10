Focus della Ssc Napoli sul Como prossimi avversari in Coppa Italia

Il Napoli si prepara a sfidare il Como di Fabregas nei quarti di Coppa Italia. Gli azzurri hanno già archiviato la vittoria di Genova in campionato e ora puntano a mettere in sicurezza il passaggio del turno contro i lariani. La squadra lavora per studiare al meglio gli avversari e mettere in campo la miglior strategia possibile.

Archiviata la vittoria di Genova in campionato, gli azzurri di Conte mettono nel mirino il Como di Fabegras, avversario al Maradona nella gara unica dei quarti di Coppa Italia. Sono 18 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 202425), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 200304).L’ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 200304 (0-1 il 792003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

