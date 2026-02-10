Focus della Ssc Napoli sul Como prossimi avversari in Coppa Italia

Il Napoli si prepara a sfidare il Como di Fabregas nei quarti di Coppa Italia. Gli azzurri hanno già archiviato la vittoria di Genova in campionato e ora puntano a mettere in sicurezza il passaggio del turno contro i lariani. La squadra lavora per studiare al meglio gli avversari e mettere in campo la miglior strategia possibile.

Archiviata la vittoria di Genova in campionato, gli azzurri di Conte mettono nel mirino il Como di Fabegras, avversario al Maradona nella gara unica dei quarti di Coppa Italia. Sono 18 i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre: 14 successi partenopei (ultimo 3-1 nella Serie A 202425), 2 pareggi (ultimo 0-0 lo scorso 1 novembre, in Serie A) e 2 vittorie del Como (ultima 0-1 nella Serie B 200304).L’ultima vittoria lariana a Napoli risale alla prima giornata della Serie B 200304 (0-1 il 792003): fu una delle due gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Focus della Ssc Napoli sul Como, prossimi avversari in Coppa Italia Approfondimenti su Napoli Como Il focus della Ssc Napoli sul Milan, prossimi avversari in Supercoppa Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il Milan nella semifinale di Supercoppa, analizzando attentamente punti di forza e debolezze dei rossoneri. Il focus della Ssc Napoli sul Verona, prossimi avversari in campionato Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona nel prossimo incontro di campionato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Focus sul campo e sui punti salvezza; Napoli, occhio: ecco come gioca il Genoa di De Rossi – FOCUS AVVERSARIO; Manganiello to oversee Como quarter-final; Focus Napoli - Fiorentina. Vittoria senza sorrisi per Conte: grave infortunio a Di Lorenzo! -. Il focus della Ssc Napoli sul Genoa, prossimi avversari in campionatoForzAzzurri.net - Il Napoli studia la squadra di De Rossi, prossimi avversari in campionato. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Genoa di Daniele De ... forzazzurri.net SSCN – Seduta pomeridiana a Castel Volturno: focus tattico a due giorni dal Genoa!SSC Napoli Training Center - Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato, sabato alle ... ilnapolionline.com Vergara: “La maglia del Napoli non pesa, ti rende più forte” Nel primo episodio di Small Talk, Antonio Vergara parla ai canali ufficiali della SSC Napoli e ribalta uno dei luoghi comuni più ripetuti. “Essere napoletano e giocare a Napoli non è la cosa più difficile. - facebook.com facebook Il Napoli (insieme al Milan) è la squadra che ha subito più rigori contro in Serie A Quello di Genova è addirittura il settimo in 24 partite, mentre sono "solo" quattro quelli fischiati a favore #SSCNapoli #SerieA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.