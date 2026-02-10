Florian Lipowitz | Dopo il Tour ho avuto problemi di salute Non sono a mio agio sotto i riflettori

Florian Lipowitz si apre e racconta di aver avuto problemi di salute dopo il Tour. Il giovane ciclista dice di sentirsi a disagio sotto i riflettori e preferisce concentrarsi sulla sua preparazione, lontano dai riflettori. Intanto, il mondo del ciclismo si avvicina alla stagione 2026, con le prime corse e i test che si fanno strada tra i protagonisti.

Procede la preparazione dei grandi protagonisti del ciclismo per la nuova stagione. Il 2026 inizierà tra poco con le prime corse a tappe ed i primi test dell’anno per i corridori che puntano ai Grandi Giri. Tra questi c’è sicuramente Florian Lipowitz che l’anno scorso si è messo in mostra salendo sul gradino più basso del podio nella Grande Boucle. Il tedesco è ormai uno dei giovani più forti del panorama ciclistico mondiale e spera di recitare un ruolo da protagonista anche durante questa stagione. Il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe, al podcast Ulle & Rickpodcast, ha però confessato i problemi avuti dopo il Tour 2025 che lo hanno costretto a restare per molto tempo ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

