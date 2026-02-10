Fiumicino | furti in tutta Italia arrestata coppia di ladri con bottino di oltre 28 mila euro

La polizia di Fiumicino ha arrestato una coppia accusata di aver messo a segno furti in tutta Italia. I due sono sospettati di aver rubato oltre 28 mila euro in vari negozi. Gli agenti li hanno fermati dopo aver raccolto diverse testimonianze e prove. La coppia, già nota alle forze dell’ordine, ora si trova in carcere in attesa di processo.

Avevano messo a segno furti a catena in tutta Italia, riuscendo a rubare oltre 28 mila euro in diversi esercizi commerciali. Due ladri seriali, un 23enne e un 27enne rumeni, sono stati arrestati all'alba dalla polizia di Stato nella Capitale. La loro corsa verso la tappa successiva si è conclusa in un hotel a Fiumicino, dove è scattato l'allarme, segnalato dal portale "Alloggiati web", che ha indicato la presenza di due persone ricercate che avevano completato la procedura di check-in all'interno della struttura. Arresto dei ladri nella Capitale. Erano le 3 del mattino quando gli agenti del X distretto Lido di Roma, insieme a una pattuglia del commissariato di polizia di Fiumicino, hanno fatto irruzione nell'albergo, cogliendoli di sorpresa nella stanza che avevano prenotato per soggiornare nella Capitale.

La polizia di Fiumicino ha arrestato una coppia di romeni, un ragazzo di 23 anni e un altro di 26, accusati di aver messo a segno diversi colpi in tutta Italia.

Tra Milano e Como, nel corso di un mese, sono stati registrati almeno 14 furti in abitazione.

