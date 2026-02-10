Fiumicino | furti in tutta Italia arrestata coppia di ladri con bottino di oltre 28 mila euro
La polizia di Fiumicino ha arrestato una coppia accusata di aver messo a segno furti in tutta Italia. I due sono sospettati di aver rubato oltre 28 mila euro in vari negozi. Gli agenti li hanno fermati dopo aver raccolto diverse testimonianze e prove. La coppia, già nota alle forze dell’ordine, ora si trova in carcere in attesa di processo.
Avevano messo a segno furti a catena in tutta Italia, riuscendo a rubare oltre 28 mila euro in diversi esercizi commerciali. Due ladri seriali, un 23enne e un 27enne rumeni, sono stati arrestati all’alba dalla polizia di Stato nella Capitale. La loro corsa verso la tappa successiva si è conclusa in un hotel a Fiumicino, dove è scattato l’allarme, segnalato dal portale “Alloggiati web”, che ha indicato la presenza di due persone ricercate che avevano completato la procedura di check-in all’interno della struttura. Arresto dei ladri nella Capitale. Erano le 3 del mattino quando gli agenti del X distretto Lido di Roma, insieme a una pattuglia del commissariato di polizia di Fiumicino, hanno fatto irruzione nell’albergo, cogliendoli di sorpresa nella stanza che avevano prenotato per soggiornare nella Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondimenti su Fiumicino Furti
Fiumicino, arrestata coppia di ladri seriali: colpi da 28mila euro in tutt’Italia
La polizia di Fiumicino ha arrestato una coppia di romeni, un ragazzo di 23 anni e un altro di 26, accusati di aver messo a segno diversi colpi in tutta Italia.
Almeno 14 furti in abitazione tra Milano e Como nel giro di un mese, arrestata coppia di ladri: ecco come agiva
Tra Milano e Como, nel corso di un mese, sono stati registrati almeno 14 furti in abitazione.
Ultime notizie su Fiumicino Furti
Argomenti discussi: Boom di furti e rapine da Fiumicino al quartiere Montesacro: nove gli arresti solo lunedì 2 febbraio; Boom di furti e rapine da Fiumicino al quartiere Montesacro: nove gli arresti solo lunedì 2 febbraio; Fiumicino, rapina in un negozio: arrestata una donna di 45 anni; Ostia, censimento al Village: donna arrestata per mandato europeo.
Fiumicino: furti in tutta Italia, arrestata coppia di ladri con bottino di oltre 28 mila euroDue ladri seriali arrestati a Fiumicino dopo aver rubato oltre 28 mila euro in tutta Italia. romadailynews.it
Furti a raffica in tutta Italia: arrestati a Roma due ladri seriali rumeniFurti seriali in tutta Italia: la Polizia di Stato arresta a Roma due giovani rumeni responsabili di colpi per oltre 28 mila euro. msn.com
Coppia di ladri seriali arrestata dalla Polizia di Stato in un hotel a Fiumicino. Avevano messo a segno furti in giro per l’Italia per 28.000 euro. - facebook.com facebook
Furti e rapine: raffica di arresti tra Roma, Ostia e Fiumicino ilfaroonline.it/2026/02/03/fur… #news #notizie #cronaca x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.