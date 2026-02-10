firenze convegno per i 70 anni dalla morte dello scultore donatello gabbrielli

Firenze ricorda il suo scultore più noto, Donatello Gabbrielli, a 70 anni dalla sua morte. L’Accademia delle Arti del Disegno e le Gallerie degli Uffizi organizzano due giornate di studio. Gli eventi si terranno giovedì e venerdì, con incontri e discussioni nel Salone delle Adunanze e nella Biblioteca Magliabechiana. La città si prepara a celebrare l’artista con un omaggio dedicato alla sua vita e al suo lavoro.

Firenze, 10 febbraio 2026 - In occasione del settantesimo anniversario dalla morte dello scultore Donatello Gabbrielli (Scandicci 1884-1955), l’Accademia delle Arti del Disegno e Le Gallerie degli Uffizi, promuovono due giornate di studio a cura di Valentino Moradei Gabbrielli, Elena Marconi e Enrico Sartoni che si svolgeranno: giovedì 12 febbraio (ore 10-12:30 e 15-18) nel Salone delle Adunanze dell’Accademia delle Arti del Disegno, in Palazzo dei Beccai in via Orsanmichele 4 a Firenze e venerdì 13 febbraio (ore 10:30-12:30) nella Biblioteca Magliabechiana, Gallerie degli Uffizi. Obiettivo dell’iniziativa è di riportare l’attenzione del grande pubblico alla scuola scultorea fiorentina, molto attiva tra Otto e Novecento, che raggiunse elevatissimi livelli artistici e tecnici, riscuotendo massima attenzione dalla committenza internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

