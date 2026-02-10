Fiorentina 1945-1970 secondo incontro dedicato ai 100 anni del club

Firenze apre le porte al secondo incontro dedicato ai 100 anni della Fiorentina. Centinaia di tifosi si sono radunati allo stadio per ascoltare storie e aneddoti della squadra tra il 1945 e il 1970. L’evento fa parte di un ciclo di incontri che vogliono celebrare la lunga tradizione del club nel suo anno centenario. La partecipazione è stata vivace, con molti appassionati pronti a rivivere momenti importanti della storia viola.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Entra nel vivo il nuovo ciclo di incontri 'Fiorentina è la nostra storia', dedicati alla viola nell'anno del centenario della fondazione del club. Dopo l'appuntamento inaugurale, che si è tenuto il 4 febbraio sul tema 'Dalle origini alla fine della guerra (1926-1945)', si prosegue mercoledì 11 febbraio con un nuovo appuntamento che ha per titolo: " Il dopoguerra, i favolosi anni '50, l'alluvione, la Fiorentina ye-ye (1945-1970)". Si terrà alle ore 18 presso il Centro età libera di Villa Bracci (via Stradone di Rovezzano, 33) e sarà l'occasione per ripercorrere con la memoria momenti belli ma anche momenti complicati, che la squadra ha vissuto insieme alla città e ai suoi tifosi.

