Fioccano scarpe chic!
Sono arrivate in modo sottile e deciso, le scarpe con fiocchi sono tra le tendenze più fashion di questa primavera-estate 2026. Le trovi in versione minimal, in punta di décolleté, slingback, mules o ballerine. Sono delicate, leggere e perfette per chi cerca un tocco femminile senza esagerare.
S ottili, delicati, per nulla melensi. I fiocchi sono una delle più grandi tendenze della Primavera-Estate 2026, eppure non sono mai apparsi così minimal, come in punta di décolleté, slingback, mules, ballerine. Outfit di febbraio 2026: ispirazioni chic per look caldi, stratificati e sempre attuali X Leggi anche › Il segreto di stile regale che lega eleganza e potere? La blusa con fiocco Sì, perché il trend nel trend vede le scarpe con fiocco in cima alle wishlist. Merito di una massiccia presenza sulle passerelle di tanti modelli diversi, dove il classico fiocchetto, più o meno evidente, sempre esile ma piuttosto definito, svetta protagonista. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Da adidas a New Balance, passando per Golden Goose, Dries van Noten e Isabel Marant. È aperta la caccia a scarpe sportive chic e scontate
Più comode delle ballerine, più chic delle sneakers: queste scarpe sono il segreto per look femminili senza tacchi
Trovarsi tra stile e comfort è una sfida quotidiana per molte donne.
