Fioccano scarpe chic!

Sono arrivate in modo sottile e deciso, le scarpe con fiocchi sono tra le tendenze più fashion di questa primavera-estate 2026. Le trovi in versione minimal, in punta di décolleté, slingback, mules o ballerine. Sono delicate, leggere e perfette per chi cerca un tocco femminile senza esagerare.

