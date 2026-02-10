Finisce fuori strada e resta intrappolata nell' abitacolo | paura per un' automobilista

Un'auto è finita fuori strada questa mattina a Bertinoro, lungo via Tro Meldola. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9:30, quando l'automobilista ha perso il controllo della sua utilitaria e si è schiantata contro il bordo della carreggiata. La donna a bordo è rimasta intrappolata nell'abitacolo e ha riportato ferite. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che l'hanno estratta e trasportata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.

Ha perso il controllo dell'utilitaria sulla quale viaggiava, finendo fuori strada. Un'automobilista è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto martedì mattina, poco prima delle 9:30, lungo via Tro Meldola, nel territorio comunale di Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento da parte.

