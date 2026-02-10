Finalmente un portatile tuttofare Lenovo con Core i5

Amazon lancia un’offerta che fa discutere. Il 10 febbraio 2026, il mercato dei portatili si è acceso con la promozione di Amazon: due modelli Lenovo, tra cui il V15 G4 IRU, sono stati messi in vendita a soli 499 euro. Un prezzo che sorprende, considerando le caratteristiche di un portatile con processore Core i5, che promette potenza e versatilità a un prezzo molto accessibile. La mossa ha attirato l’attenzione di molti consumatori in cerca di un buon affare.

Lenovo Ribalta il Mercato: Un Portatile Potente a Meno di 500 Euro Scuote la Concorrenza. L'inaspettata offerta di Amazon, emersa il 10 febbraio 2026, ha scosso il mercato dei portatili, proponendo due modelli Lenovo, nello specifico il V15 G4 IRU, a un prezzo di 499 euro. Questa cifra, particolarmente competitiva, si distingue in un periodo caratterizzato da un'instabilità generale nel settore tecnologico e da un aumento dei costi della RAM, causato da problemi di approvvigionamento a livello globale. L'iniziativa, prontamente segnalata da Hardware Upgrade, rappresenta una ghiotta opportunità per gli utenti alla ricerca di un dispositivo versatile e performante senza dover affrontare spese eccessive.

