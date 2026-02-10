Filippo Mancuso si dimette da commisario regionale della Lega

Filippo Mancuso si dimette da commissario regionale della Lega. L’ex dirigente del partito ha annunciato la sua decisione senza fornire molti dettagli, lasciando aperta la possibilità di eventuali motivazioni future. La sua scelta arriva in un momento di cambiamenti all’interno del partito e potrebbe aprire una fase di riflessione per la Lega a livello regionale.

"Desidero comunicare di aver maturato l’intenzione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di commissario regionale della Lega.Si tratta di una decisione frutto di una riflessione attenta e responsabile, legata agli impegni istituzionali connessi al ruolo di vicepresidente della giunta.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

