Filippo Mancuso si dimette da commisario regionale della Lega

Filippo Mancuso si dimette da commissario regionale della Lega. In una nota ufficiale, ha spiegato di aver deciso di lasciare l’incarico, senza indicare i motivi specifici. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno del partito a livello regionale. La Lega si prepara ora a riorganizzarsi in vista delle prossime sfide politiche.

"Si tratta di una decisione frutto di una riflessione attenta e responsabile, legata agli impegni istituzionali connessi al ruolo di vicepresidente della giunta regionale e alle deleghe che mi sono state affidate" "Desidero comunicare di aver maturato l’intenzione di rassegnare le dimissioni dall’incarico di commissario regionale della Lega. In questo contesto, sono consapevole che non riuscirei a garantire all’incarico di commissario regionale della Lega il tempo e l’energia necessari per svolgerlo nel modo più efficace e incisivo. I risultati raggiunti sono stati positivi, come dimostrano le recenti elezioni regionali in cui la Lega ha ottenuto più voti rispetto a quelle precedenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

