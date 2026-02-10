File Epstein nomi 6 uomini censurati

Da servizitelevideo.rai.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi documenti sulla morte di Jeffrey Epstein rivelano i nomi di almeno sei uomini, ancora censurati. Tra loro, un politico straniero di alto livello e una figura molto nota sono finiti nell’occhio del ciclone. I fascicoli dell’indagine, finora secretati, continuano a suscitare scalpore e domande sulla cerchia di persone legate al finanziere pedofilo.

14.50 Spuntano i nomi "censurati" di almeno "6 uomini", tra cui un politico estero di spicco e un personaggio molto noto nei fascicoli relativi all'indagine del finanziere pedofilo trovato morto in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein. File visionati da due membri della Camera Usa: il repubblicano Massie e il democratico Khanna. Dettagli rivelati il giorno dell'audizione della complice di Epstein, Ghislane Maxwell, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere a meno che non le venga concessa la grazia dal presidente Trump.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Sono stati resi pubblici nuovi documenti sul caso Epstein.

