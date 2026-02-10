File Epstein nomi 6 uomini censurati

Nuovi documenti sulla morte di Jeffrey Epstein rivelano i nomi di almeno sei uomini, ancora censurati. Tra loro, un politico straniero di alto livello e una figura molto nota sono finiti nell’occhio del ciclone. I fascicoli dell’indagine, finora secretati, continuano a suscitare scalpore e domande sulla cerchia di persone legate al finanziere pedofilo.

