Fiamme in condominio Dodicenne all’ospedale

Ieri pomeriggio in via Doberdò a Rimini, un bambino di 12 anni ha scatenato un principio di incendio nel suo appartamento. Il ragazzo, rimasto da solo in casa, ha chiamato i soccorsi e ora si trova in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno ancora chiarendo cosa sia successo.

Momenti di tensione ieri pomeriggio in via Doberdò, a Rimini, dove un bambino di 12 anni, rimasto solo in casa, ha provocato un principio di incendio all’interno dell’appartamento in cui si trovava. L’episodio ha fatto scattare l’allarme tra i residenti del condominio e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Il minore si trovava in un appartamento al piano terra di un piccolo condominio di tre piani quando, secondo quanto ricostruito, ha dato fuoco a un pezzo di carta. La carta è finita nel cestino dei rifiuti della cucina, dove ha innescato un principio di incendio che ha generato una consistente quantità di fumo, visibile anche dall’esterno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamme in condominio. Dodicenne all’ospedale Approfondimenti su Fiamme Incondominio Condominio in fiamme: 6 appartamenti inagibili, un bimbo in ospedale Domenica mattina alle 9. Bagno a Ripoli: appartamento in fiamme, condominio invaso dal fumo. Inquilini intossicati, ricoverati in ospedale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Fiamme Incondominio Argomenti discussi: Fiamme in condominio. Dodicenne all’ospedale; Gioca con il fuoco in casa, scatta l’allarme nel condominio: paura per un bambino di 12 anni; Fuoco e fiamme nel condominio di Kiev colpito gravemente dall'attacco russo; Esplosione in garage, auto in fiamme e fumo nel palazzo: paura in via del Rondone | FOTO. Condominio in fiamme: 6 appartamenti inagibili, un bimbo in ospedaleIl pauroso incendio è divampato domenica mattina poco prima delle 9.30 in un condominio di Via Cesare Battisti a Ponte di Legno: dalla sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono s ... bresciatoday.it ++ IMPIANTO ELETTRICO IN FIAMME, NOTTE DI PAURA PER I RESIDENTI DI UN CONDOMINIO A VERONA - VIDEO ++ https://www.veronaoggi.it/primo-piano-3/incendio-impianto-elettrico-notte-paura-residenti-condominio-verona-7-febbraio-2026/ #verona facebook Verona, fumo in un condominio di via Santa Marta: Vigili del Fuoco intervengono, evacuazione preventiva e nessun ferito. #Veneto #Verona #Cronaca #Video #Inprimopiano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.