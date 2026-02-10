Festività di San Modestino ad Avellino 2026

Ad Avellino, dal 11 al 14 febbraio 2026, si svolge la festa di San Modestino, il santo patrono della città. La comunità si prepara a celebrare con messe, processioni e eventi religiosi, coinvolgendo fedeli e residenti in un lungo appuntamento di tradizione e devozione.

Ad Avellino, dall’11 al 14 febbraio 2026, la Chiesa celebra la festività in onore di San Modestino, vescovo e martire, patrono della città e della diocesi. Il programma liturgico, concentrato tra il triduo di preparazione e il giorno della festa, si svolge secondo un calendario definito di.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Aiello del Sabato, festa in onore di San Modestino con falò e buon cibo

La comunità di Aiello del Sabato si prepara a festeggiare San Modestino il 14 febbraio.

