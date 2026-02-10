Festività di San Modestino ad Avellino 2026

Ad Avellino, dal 11 al 14 febbraio 2026, si svolge la festa di San Modestino, il santo patrono della città. La comunità si prepara a celebrare con messe, processioni e eventi religiosi, coinvolgendo fedeli e residenti in un lungo appuntamento di tradizione e devozione.

Ad Avellino, dall’11 al 14 febbraio 2026, la Chiesa celebra la festività in onore di San Modestino, vescovo e martire, patrono della città e della diocesi. Il programma liturgico, concentrato tra il triduo di preparazione e il giorno della festa, si svolge secondo un calendario definito di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su San Modestino Avellino Aiello del Sabato, festa in onore di San Modestino con falò e buon cibo La comunità di Aiello del Sabato si prepara a festeggiare San Modestino il 14 febbraio. Riunione di Forza Italia Avellino: "Tocca a noi ad Avellino" Giovedì pomeriggio si è svolta la riunione della segreteria di Forza Italia ad Avellino, guidata da Gerardo Melillo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Modestino Avellino Argomenti discussi: Aiello del Sabato, festa in onore di San Modestino con falò e buon cibo. San Francesco festa nazionale, i dubbi di Mattarella sul 4 ottobre: Doppia festivitàRoma, 8 ottobre 2025 - Mattarella promulga la legge che fa diventare il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, festa nazionale. Ma fa un avvertimento ai presidenti delle Camere. Il Presidente della ... quotidiano.net San Francesco festa nazionale, il no degli industriali. Vavassori (Anfia): «Ma quali nuove festività, lavorare di più come i cinesi»Non c’è pace per l’industria: ad agosto calo della produzione del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% rispetto all’agosto di un anno fa. Nella media giugno-agosto si registra una diminuzione dello 0,6% ... corriere.it L'Oste Contadino ti aspetta Prenota il tuo tavolo 0825 164 4980 320 576 7348 320 576 7368 Oste Contadino - Mercogliano, in viale San Modestino 27/C. . . . . #OsteContadino # facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.