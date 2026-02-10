La Ferrari chiude il 2024 con un aumento del 5% dell’utile previsto per il 2025. La casa di Maranello ha consegnato poco più di 13.500 vetture quest’anno e i numeri migliorano anche sul fronte dei ricavi e del flusso di cassa. La Formula 1 ha portato più entrate, mentre l’azienda guarda con fiducia al prossimo anno.

A fronte di 112 auto in meno consegnate vede crescere l'utile netto del 5% e il flusso di cassa per attività industriali di ben il 50%. Sono tre dati del bilancio 2025 di Ferrari che ha anche annunciato la data dello svelamento della Luce, la prima elettrica della casa, che avverrà il 25 maggio a Roma. Lo scorso anno il marchio italiano ha venduto 13.640 unità "mantenute di proposito sostanzialmente stabili per agevolare il significativo cambio di modelli, che proseguirà anche nel 2026" spiega la nota di Ferrari. Nel 2025 sono arrivate nella gamma di prodotto 296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari più redditizia, nel 2025 l'utile aumenta del 5%

Approfondimenti su Ferrari 2025

Unicredit chiude il 2025 con un risultato record: un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all’anno precedente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ferrari 2025

Argomenti discussi: I tempi di Hamilton e Leclerc con Ferrari nei test di F1; Le 5 peggiori strategie ai box che hanno rovinato un Gran Premio.

Ferrari batte le attese: nel 2025 +5% di utili e +7% di ricavi. Il titolo balza a Piazza AffariLa trimestrale è sopra le attese. E ora nel 2026 sono attesi 7,5 miliardi di ricavi con un margine ebitda al 39% ... milanofinanza.it

Ferrari, 2025 in crescita oltre le attese, ma per il 2026 punta ancora più in altoLa Casa di Maranello smentisce completamente i timori della Borsa su un stop alla sua corsa: anche l'anno scorso ha predominato il segno più nei risultati finanziari ... quattroruote.it

07/02/00 | Ferrari svela la F1-2000, la monoposto destinata a diventare protagonista di una stagione memorabile. Una macchina studiata per coniugare potenza e aerodinamica, pronta a riportare il Cavallino al vertice della Formula 1. #motorpaddock365 # - facebook.com facebook