Fermo | 3 anni e 2 mesi per maltrattamenti escalation di violenza nonostante ammonimenti e supporto

Un uomo di 38 anni di Porto Sant’Elpidio è stato condannato a tre anni e due mesi di carcere per aver maltrattato la famiglia. Nonostante gli ammonimenti e il supporto ricevuto, la sua escalation di violenza è continuata nel tempo.

Un uomo di 38 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Il tribunale di Fermo ha riconosciuto la sua colpevolezza a seguito di un processo che ha portato alla luce un quadro di violenza reiterata nei confronti della sua compagna, culminata in un’aggressione avvenuta alla presenza di un’amica della vittima. L’episodio più recente, e che ha innescato l’azione legale, risale a un intervento delle forze dell’ordine in un appartamento del Fermano. La vicenda ha avuto un’accelerazione quando la vittima, di origine straniera, è riuscita a contattare il numero di emergenza durante un’aggressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

