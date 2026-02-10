Fermate l’erosione Lo storico stabilimento distrutto dalla mareggiata | Perduti anche i ricordi

Una nuova mareggiata ha colpito la costa di Marina di Massa, distruggendo uno storico stabilimento balneare. Le onde hanno portato via tutto, lasciando dietro macerie e ricordi perduti. Gli abitanti della zona si sono svegliati tra il rumore del mare e la tristezza di vedere un pezzo di storia locale scomparso. La spiaggia si mostra sconvolta, mentre i residenti si chiedono come fare per ricostruire e proteggere il territorio da questi eventi sempre più frequenti.

Marina di Massa (Massa Carrara), 10 febbraio 2026 – Tra il rumore del mare e il silenzio dell'alba, lungo la costa apuana l'ennesima mareggiata ha lasciato segni profondi, riportando a galla una ferita che da anni si allarga stagione dopo stagione. Tra venerdì e sabato notte le onde sono tornate a colpire il litorale, portando con sé non solo detriti e danni, ma anche la sensazione, sempre più diffusa tra operatori e residenti, che il tempo delle soluzioni tampone sia ormai finito. In poche ore il mare ha rosicchiato ancora metri di spiaggia e certezze, riaccendendo con forza il tema dell'erosione costiera.

