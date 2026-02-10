La Fermana conquista una vittoria importante a Fabriano, allungando in classifica. La squadra gioca con solidità e senza rischiare, grazie anche ai gol di Fofi, Guti e Carmona. La partita si rivela quasi perfetta, con i giocatori che dimostrano di essere in buona forma e pronti a lottare fino alla fine.

Quasi la giornata perfetta per la Fermana quella di domenica a Fabriano. Un successo fatto di solidità e concretezza, da prima della classifica con gli attaccanti che vanno in rete, con Fofi che ritrova quel gol che mancava (ma solo quello perché le prestazioni sono state sempre ampiamente sopra la media) da tempo e poi Guti e Carmona che la blindano. Nel finale arriva anche la notizia del pari nello scontro diretto tra Trodica e Montecchio: ora sono 4 i punti di vantaggio sui pesaresi e 7 invece quelli sul Trodica. Poi la festa sotto il settore affollato di sciarpe e bandiere gialloblù. Si gode la sua squadra Augusto Gentilini che però analizza con lucidità la sfida e soprattutto tiene sempre il consueto profilo basso: "Portiamo a casa i tre punti ma non è stata assolutamente una gara semplice perché in avvio abbiamo dovuto affrontare l’infortunio di Malafronte e abbiamo cambiato subito formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana, vittoria e allungo per una giornata quasi perfetta

La Fermana torna al Bruno Recchioni per affrontare l'Urbania in una sfida chiave di campionato.

