Femminicidio Frino Di Lella chiede di essere ammesso alla giustizia riparativa | Ho causato dolore

Angelo Di Lella, l’uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie Giovanna Frino, ha chiesto di essere ammesso al percorso di giustizia riparativa. Ora si trova nel carcere di Trani in attesa che il ricorso in appello venga deciso. Di Lella ha riconosciuto di aver causato dolore e spera di poter trovare una strada per risarcire, almeno in parte, il danno.

🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Giustizia Riparativa Femminicidio Frino, il marito assassino chiede di essere ammesso alla giustizia riparativa: "Ho causato dolore" Angelo Di Lella, condannato per aver ucciso la moglie Giovanna, si rivolge ai giudici e chiede di entrare nel percorso di giustizia riparativa.

