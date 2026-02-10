Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato presa a pugni ma per l' autopsia è stata fatale la caduta

Zoe Trinchero, la giovane di Nizza Monferrato uccisa dall’ex fidanzato, non è stata colpita con un pugno come si pensava inizialmente. Secondo l’autopsia, la morte è stata causata dalla caduta da un’altezza di tre metri. L’uomo, Alex Manna, resta in carcere mentre gli investigatori continuano a ricostruire la vicenda.

Zoe Trinchero sarebbe morta a causa della caduta. È questo l’esito dell’autopsia sulla ragazza uccisa a Nizza Monferrato. L’esame eseguito dal medico legale Alessandro Cicchini ha stabiliti che il trauma riportato dalla caduta nel canale sarebbe stato fatale. A gettarla dall’alto è stato Alex Manna, che ha confessato di averla uccisa dopo un approccio andato male. L’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero L’autopsia sul corpo di Zoe Trinchero, la 17enne di Nizza Monferrato uccisa nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, è stata eseguita questa mattina, martedì 10 febbraio. Secondo gli accertamenti, la ragazza era ancora viva quando è stata gettata nel canale da un’altezza di circa tre metri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

L’autopsia rivela che Zoe Trinchero è morta per i traumi da caduta, ma prima di essere uccisa era ancora viva.

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

