Federico Pellegrino il fondista che coglie l' attimo ha voglia di prendersi tutto

Federico Pellegrino si conferma tra i migliori del fondo. Il fondista valdostano di 35 anni, noto come Chicco, ha conquistato un altro podio in Coppa del Mondo, dimostrando di saper competere anche con i velocisti. Dopo aver partecipato a due Olimpiadi, si prepara a una nuova stagione con la voglia di prendersi tutto.

Il fondista che coglie sempre l’attimo. Federico Pellegrino non fa niente per caso, da sempre. È nato già grande, poi da ragazzino suona nella banda di Nus: ha imparato così come suonare gli avversari. Avrebbe potuto fare il calciatore, ma a un certo punto mamma e papà gli dissero: deciditi quale sport fare. E lui scelse di fare il fondista. E da fondista, quando diventò il primo non scandinavo a conquistare la Coppa del Mondo specialità sprint, la depositò nel museo dello Juventus Stadium, la sua squadra del cuore. Un trofeo vinto nel 2016 e ribadito nel 2021 mentre nel 2023 chiuse la stagione anche da terzo assoluto della generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani Federico Pellegrino torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Federico Pellegrino sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

