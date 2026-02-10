Federico Pellegrino il fondista che coglie l' attimo ha voglia di prendersi tutto
Federico Pellegrino si conferma tra i migliori del fondo. Il fondista valdostano di 35 anni, noto come Chicco, ha conquistato un altro podio in Coppa del Mondo, dimostrando di saper competere anche con i velocisti. Dopo aver partecipato a due Olimpiadi, si prepara a una nuova stagione con la voglia di prendersi tutto.
Il fondista che coglie sempre l’attimo. Federico Pellegrino non fa niente per caso, da sempre. È nato già grande, poi da ragazzino suona nella banda di Nus: ha imparato così come suonare gli avversari. Avrebbe potuto fare il calciatore, ma a un certo punto mamma e papà gli dissero: deciditi quale sport fare. E lui scelse di fare il fondista. E da fondista, quando diventò il primo non scandinavo a conquistare la Coppa del Mondo specialità sprint, la depositò nel museo dello Juventus Stadium, la sua squadra del cuore. Un trofeo vinto nel 2016 e ribadito nel 2021 mentre nel 2023 chiuse la stagione anche da terzo assoluto della generale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Federico Pellegrino: “Tanti anni dal podio di PyeongChang, ma sempre la stessa voglia di provarci”
Domani Federico Pellegrino torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Federico Pellegrino sul portabandiera: “Tutto questo mi rende fiero e orgoglioso”
Federico Pellegrino sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
Argomenti discussi: Pellegrino e il sogno Milano Cortina: Sì, sono un uomo felice; Federico Pellegrino, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026; Federico Pellegrino, portabandiera alle Olimpiadi e albergatore: dalla passione per Del Piero allo sci di fondo; Elia Barp, debutto a 5 cerchi. Il portabandiera Pellegrino: Lacrime per l'emozione.
Federico Pellegrino, chi è il fondista portabandiera alle Olimpiadi/ Dopo il ritiro apro uno chaletFederico Pellegrino, chi è il fondista che rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina? Per lui in carriera sono due gli argenti olimpici ... ilsussidiario.net
Federico Pellegrino, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026Il campione azzurro dello sci di fondo sventolerà il tricolore a San Siro insieme ad Arianna Fontana, durante la cerimonia inaugurale ... adnkronos.com
Scenderanno nello splendido stadio di Tesero Caterina Ganz, Federica Cassol, Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter alle 09.15. Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Elia Barp e Simone Daprà alle 09:55 facebook
Inizia la 10+10 km dello skiathlon maschile dello sci di fondo Azzurri in gara: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #CrossCountry x.com
