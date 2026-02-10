Federica Torzullo maltrattata e vessata per anni prima di essere uccisa | la nuova pista su Claudio Carlomagno

La procura sta approfondendo un nuovo filone di indagine sulla vicenda di Federica Torzullo, trovata uccisa dopo anni di maltrattamenti e vessazioni. Le forze dell’ordine vogliono capire se ci siano stati segnali di violenza prima del femminicidio e se Claudio Carlomagno possa aver avuto un ruolo premeditato. Se si trovano prove di abusi, potrebbe cambiare molto sul modo in cui si legge questa tragedia.

La procura indaga su possibili maltrattamenti prima del femminicidio di Federica Torzullo. Accertarli sarebbe decisivo per l'accusa e la premeditazione. La procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip. Federica Torzullo, autopsia shock: uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto e gamba amputata. Federica Torzullo, i maltrattamenti duravano da tempo. E lei voleva cambiare vita. Sepolto il corpo di Federica Torzullo nel cimitero di Anguillara Sabazia, l'inchiesta della Procura di Civitavecchia sul suo assassino va avanti. Anche se Claudio Carlomagno ha confessato. Anguillara Sabazia – La procura valuta il contesto del delitto: maltrattamenti pregressi e una separazione ormai inevitabile. Oggi i funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara. Una folla silenziosa l'ha ricordata. Lutto cittadino e commozione del sindaco.

