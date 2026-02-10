Febbraio a Sala Ichòs | musica impegno e nuove fioriture

Febbraio a Sala Ichòs porta tre serate tra musica e solidarietà. Tra canzone d’autore, impegno sociale e ricerca vocale, il centro di San Giovanni a Teduccio si prepara a vivere un mese ricco di eventi. Gli appuntamenti, pensati per coinvolgere il pubblico, puntano a unire musica e impegno civile, in un clima di convivialità e riflessione.

Tre appuntamenti tra canzone d’autore, solidarietà e ricerca vocale nel cuore di San Giovanni a Teduccio per il mese di febbraio di Sala Ichòs. Si parte sabato 14 febbraio alle ore 21.00 con “Non concerto del non amore” di Ichòs Zoe Teatro, un’indagine in superficie sul sentimento amoroso attraverso le canzoni d’autore. Un percorso musicale che sceglie di sottrarsi agli eccessi e di raccontare l’amore nella sua dimensione più autentica e umana, senza esaltazioni né abissi, ma nella misura fragile e quotidiana di una “strada stretta dove le cose vanno bene o vanno così”. Un appuntamento che invita all’ascolto e alla riflessione, affidando alla parola e alla musica il compito di restituire le molte sfumature di un sentimento universale. 🔗 Leggi su 2anews.it

