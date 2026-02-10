fatwa della sinistra non bastava sanremo pucci cacciato anche dalla coop rossa

Andrea Pucci viene escluso anche dalla cooperativa rossa dopo le polemiche di Sanremo. Il comico, già preso di mira sui social per aver rinunciato alla conduzione del Festival, riceve ora un altro colpo: la coop di sinistra lo esclude, scatenando nuove polemiche. La vicenda continua a far discutere sui social e tra gli addetti ai lavori.

L'eco del forfait dato dal comico Andrea Pucci, che ha rinunciato alla co-conduzione di una serata del Festival di Sanremo dopo aver ricevuto sui social network, da parte della sinistra, una valanga di insulti e minacce estesi anche alla sua famiglia, non ha ancora terminato di risuonare, quando arriva per lui un'altra battuta d'arresto professionale. Come il comico stesso fa sapere su Instagram, egli dovrà rinunciare ad un evento al quale era stato invitato a prendere parte. Pucci ha infatti pubblicato sul suo profilo la lettera che la Conad, coop «rossa» organizzatrice dell'evento, gli ha inviato per disdire la sua partecipazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La decisione di escludere Andrea Pucci dalla Coop Rossa segna un ulteriore passo nella pressione della sinistra contro il comico.

Andrea Pucci, comico milanese con origini venete, finisce al centro di polemiche dopo aver deciso di non partecipare a Sanremo.

