Farmaci senza ricetta | cosa ci dicono i numeri del 2025

Nel 2025 il mercato dei farmaci senza ricetta si conferma stabile. I numeri mostrano che anche quest'anno le vendite di questi farmaci sono rimaste in linea con il biennio precedente. Le farmacie continuano a registrare un aumento di queste vendite, anche se senza grandi sorprese o variazioni significative. La domanda di questi prodotti sembra ormai consolidata, senza grandi fluttuazioni rispetto agli anni passati.

I trend del mercato dei farmaci senza obbligo di prescrizione nel 2025 si confermano in linea con il biennio precedente. Secondo le elaborazioni di Assosalute, suidati di New Line – Ricerche di Mercato, nel corso dell’anno sono state dispensate quasi 292 milioni di confezioni, con una diminuzione dell’1,5% rispetto al 2024. La spesa complessiva, pari a 3,2 miliardi di euro, segna un incremento del 2,8%. Il mercato, ormai stabilizzatosi dopo gli andamenti oscillanti degli anni pandemici, continua a registrare livelli di vendita superiori a quelli del periodo pre-Covid. L’analisi dei dati. “Il 2025 conferma come l’andamento di breve periodo del comparto dei farmaci da banco sia legato a fattori esterni, quali la stagionalità e la maggiore o minore incidenza di disturbi comuni oltre che alla capacità delle aziende di continuare a innovare la gamma di offerta presente sul mercato per rispondere ai bisogni dei cittadini”, commenta Michele Albero, presidente di Federchimica Assosalute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

